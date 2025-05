Valentin Rosier rebondit à Osasuna

Nous vous l’annoncions en exclusivité il y a quelques jours, et c’est désormais officiel : Valentin Rosier s’est engagé en faveur d’Osasuna. Le latéral droit, en fin de contrat du côté de Leganés, a ainsi signé avec l’écurie de Pampelune comme vient de l’annoncer cette dernière sur ses réseaux sociaux.

Le latéral droit de 28 ans, relégué avec Leganés au terme de cette saison 2024/2025 de Liga, a disputé 32 rencontres (1 but et 2 passes décisives) avec le club de la banlieue de Madrid, et avait tapé dans l’oeil de plusieurs clubs espagnols. La durée de son contrat n’a pas été précisée.