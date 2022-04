CdM 2022, Maroc : la réaction à chaud de Vahid Halilhodzic au tirage au sort

La suite après cette publicité

Au micro de beIN Sports à l'issue du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic n'a pas caché son inquiétude quant au groupe des Lions de l'Atlas (E, avec la Belgique, la Croatie et le Canada), mais croit à l'exploit comme il a failli le faire en 2014 : «pas serein, c'est un tirage tres difficile avec les vice-champions du monde (la Croatie, ndlr), la Belgique troisième (de la dernière Coupe du Monde) et la meilleure équipe d'Amérique du Nord (Canada). C'est extrêmement difficile. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de petite équipe à la CDM, la surprise est possible. Au Brésil avec l'Algérie, j'ai failli faire un exploit énorme contre l'Allemagne. Je vais essayer de faire la même chose avec le Maroc. Tout est possible, mais il faut y croire.»

Le technicien bosnien sait également que sa relation avec son groupe sera importante pour aller chercher un résultat contre les Diables Rouges, ajoutant qu'il a hâte de venir disputer ce Mondial au Qatar : «le discours, il faut préparer ça face à de grandes équipes avec des joueurs d'exception. Même s'ils jouent mal, ils peuvent faire la différence avec leurs individualités. On va tenter de faire l'exploit, on n'a rien à perdre. C'est un peu différent des autres Coupes du Monde, on a une famille footballistique qui sera ensemble pour faire le spectacle. Le Qatar va organiser une belle Coupe du Monde, ça va être un grand spectacle pour tout le monde. Les stades et les terrains sont magnifiques et on aura du beau jeu et de la belle qualité de football.»