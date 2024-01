Vente Orléans : Peguy Luyindula et ses associés assisteront au choc face au PSG

Dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France, Orléans accueille ce samedi soir le Paris Saint-Germain. Un défi de taille pour les pensionnaires de National, à l’heure où de nombreuses rumeurs de vente entourent le club du Loiret. Pour rappel, le 14 décembre, l’US Orléans s’est présentée devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et a vu le gendarme financier du football français déposer son dossier sur « suspension de décision dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ».

En difficulté financière depuis plusieurs mois, l’USO pourrait ensuite être vendu dans les semaines à venir. Si France Bleu Orléans a indiqué que Peguy Luyindula pourrait être impliqué dans cette vente, l’ancien joueur du PSG sera également présent ce samedi soir dans les tribunes orléanaises pour assister à la rencontre. Selon nos dernières informations, le Français de 44 ans sera également accompagné de ses associés, Philip et Shawn Todd, venu de Dallas au Texas. Les trois hommes sont depuis 2 jours à Orléans, ont rencontré les officiels et sont enthousiastent à l’idée de participer a la croissance de la ville et de son club. Un véritable projet sociétal qui pourrait donc bientôt se concrétiser.