Uruguay : un joueur prend enfin la défense de Marcelo Bielsa

C’est le feu en Uruguay. Depuis la sortie médiatique de Luis Suarez à l’encontre du sélectionneur de la Celeste, Marcelo Bielsa, les langues se délient peu à peu pour enfoncer un peu plus El Lobo. Pourtant, l’Argentin compte quelques soutiens. Et parmi eux figure le défenseur de l’Atlético de Madrid, José Maria Giménez.

« Chaque membre de l’équipe est responsable de l’ambiance, et il n’est pas facile de se faire à une idée différente de celle à laquelle on est habitué. Le plus important, c’est que nous sommes sur la bonne voie pour emmener l’Uruguay à la Coupe du Monde. Ce n’est pas facile de se faire à une idée différente de celle à laquelle on est habitué, mais tous les joueurs se sont donnés à 100 % pour l’équipe et l’entraîneur. Beaucoup peuvent penser que c’est un problème, mais je vois une opportunité de le résoudre », a-t-il confié.