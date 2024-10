LdN : la liste de l’Italie avec quatre nouveaux

Alors que l’Italie défiera la Belgique jeudi, et Israël, le 14 octobre prochain dans le cadre de la Ligue des Nations, le sélectionneur transalpin Luciano Spalletti a dévoilé sa liste pour le rassemblement. Un groupe où figure quatre petits nouveaux. Le défenseur de l’AC Milan Matteo Gabbia (24 ans) et l’attaquant de Monza Daniel Maldini (22 ans), fils de la légende Paolo (126 sélections) et petit-fils de Cesare, sont ainsi appelés.

Le gardien de la Juventus Turin, Michele Di Gregorio (27 ans), et le milieu de terrain de l’AS Roma, Niccolo Pisilli (20 ans), fêtent également leur première convocation avec la Squadra Azzurra. Blessé, Federico Chiesa, désormais sous les couleurs de Liverpool, est en revanche logiquement absent. Tout comme l’ailier de la Lazio Rome, Mattia Zaccagni.