Real Sociedad-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad ce dimanche, pour le compte de la deuxième journée de Liga (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 22h). Les Blaugrana ont été tenus en échec le week-end dernier par le Rayo Vallecano (0-0). Les Basques quant à eux se sont imposés en déplacement à Elche (0-1). Le Barça ne peut pas compter sur Koundé pour cette rencontre, le club n’ayant toujours pas pu l’inscrire auprès de la Liga. Suspendu, Busquets est également absent ce soir.

Xavi a donc décidé de titulariser Garcia et Christensen en charnière centrale, accompagnés de Balde et Araujo dans les couloirs. De Jong, Gavi et Pedri prennent place dans l'entrejeu, derrière le trio composé de Dembélé, Lewandowski et Torres devant. Du côté de la Real Sociedad un seul changement est à noter dans la composition de départ, Muñoz est préféré à Rico sur l'aile gauche de la défense.

Les compositions officielles

Real Sociedad : Remiro - Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz - Zubimendi, Mendez, Merino - Silva - Isak, Kubo

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Christensen, Garcia, Balde - De Jong, Gavi, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Torres