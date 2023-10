Serie A : la Juventus à nouveau freinée sur la pelouse de l’Atalanta

La 7ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec une confrontation de haut de tableau entre l’Atalanta Bergame et la Juventus, deux équipes au pied du podium du championnat italien et qui pouvaient reprendre la troisième marche au Napoli en cas de victoire. Malgré cet enjeu, on assistait à une première période très soporifique entre les deux formations qui n’arrivaient pas à s’approcher de la surface de réparation adverse pour se créer des occasions face à des défenses disciplinées.

Au retour des vestiaires, Federico Chiesa se créait la première situation chaude en frappant instantanément mais Juan Musso s’interposait d’une superbe parade (51e). A l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre, Luis Muriel enroulait un superbe coup franc aux abords de la surface de réparation turinoise en direction de la lucarne de Wojciech Szczesny, qui s’interposait du bout des doigts pour détourner le cuir sur sa transversale (74e). Avec ce match nul, les deux équipes restent bloquées au pied du podium de Serie A.