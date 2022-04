Ligue 1 : le LOSC bute sur dix Girondins

Déjà la 30e journée ! L’objectif était limpide pour le LOSC, sixième et sur une série de six matches sans défaite, au moment de recevoir les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge de Ligue 1, en début de soirée : gagner pour intégrer le Top 5 et concurrencer Strasbourg ou Nice pour les places européennes. Pour tenter d’y parvenir, Jocelyn Gourvennec s’appuyait sur le trio Lihadji-Gomes-Bamba en soutien de Yilmaz. Toujours en quête d’un premier succès à la depuis son arrivée à la tête des Girondins, David Guion optait lui pour un 3-4-2-1, avec Poussin dans le but et un duo-Dilrosun-Adli en soutien d’Elis.

La rencontre démarrait fort pour les Dogues, Bamba déposait un coup franc bien placé devant le but girondin. Après un cafouillage, Yilmaz frappait au sol et Gaëtan Poussin détournait du pied sur Onana, qui à bout portant manquait le cadre (3e). Les Lillois se heurtaient cependant à un bloc bordelais soudé. À dix minutes du terme du premier acte, Enock Kwateng – déjà averti pour un tacle rugueux sur Jonathan Bamba – se rendait coupable d’une semelle sur l’attaquant du LOSC, qui lui valait un deuxième carton jaune (35e). Pour ne rien arranger, touché au genou droit, Alberth Elis était contraint de quitter ses partenaires, juste avant la pause (44e).

Trois buts refusés au LOSC

Les Lillois ne voulaient pas laisser passer leur chance et repartaient plein d’envie. Servi par Isaac Lihadji dans la surface, Jonathan Bamba déclenchait un tir en pivot que le poteau repoussait (51e). Le danger s’intensifiait sur la cage de Poussin. Servi par Tiago Djalo, Jean Onana, en position de hors-jeu, se voyait refuser l’ouverture du score de la tête (61e). Même issue pour le jeune défenseur central portugais, qui pensait profiter d’un tir dévissé de Jonathan David pour tromper la vigilance du portier girondins (63e). Une salve de changements (entrées d’Oudin et Mensah pour Bordeaux, Ben Arfa et Renato pour Lille), le LOSC intensifiait la pression.

Edon Zhegrova et Hatem Ben Arfa combinaient à droite. Et, alors que le premier cherchait à retrouver le second dans la surface, Jean Onana devançait Ben Arfa, qui contrait ! Le ballon fusait avers le but, mais Gaëtan Poussin était à la parade (79e). Plus apparu sur une pelouse avec le maillot au scapulaire depuis le 16 mai 2021, Paul Baysse remplaçait Ricardo Mangas (83e). Le coup franc idéalement placé était enroulé au-dessus du mur et du but par Ben Arfa (85e). Dans le temps additionnel, Amadou Onana pensait libérer les Dogues. S’il devançait la sortie de Gaëtan Poussin, il était logiquement sanctionné pour une position de hors-jeu (90e+1). Le centre d'Edon Zhegrova était envoyé trop sur le but girondin, mais le portier hésitait et finissait par détourner miraculeusement sur sa ligne (90e+4). Le LOSC n'y arrivait pas.

Septième clean sheet d’affilée en Ligue 1 pour le LOSC, qui réalise sa meilleure série sans prendre de but depuis 2013, mais difficile de croire que cela suffira à son bonheur ce soir. Les Girondins prennent un point dans le Nord, un moindre mal en ayant disputé 55 minutes à dix contre onze.