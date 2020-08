Leipzig : Julian Nagelsmann revient sur l'intérêt passé du Real

La jeune garde prend la relève, aussi bien sur le terrain que sur les bancs. Pas un joueur reconnu, Julian Nagelsmann s'est forgé sa réputation en tant qu'entraîneur. À 28 ans, il prend en main Hoffenheim. Désormais âgé de 33 ans, il est à la tête du RB Leipzig qui s'apprête à jouer un quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. À cette occasion, il a donné une interview à Marca.

Il s'est exprimé sur l'intérêt passé du Real Madrid, en 2018 : « nous avons eu des appels téléphoniques, mais finalement, c'est moi qui ai décidé. Je pensais que ce n'était toujours pas la bonne étape pour aller au Real Madrid. J'étais l'un des candidats et la liste n'était pas très longue. Pour moi, c'était très important. J'ai eu une bonne conversation avec José Ángel Sánchez et nous avons décidé que ce n'était toujours pas la bonne étape. Nous avons convenu que nous pourrions reparler à l'avenir si le Real Madrid avait besoin d'un entraîneur. » On risque donc d'entendre parler du jeune technicien allemand s'il faut trouver un successeur à Zinédine Zidane.