Séville FC - Real Betis : les compositions officielles

« Chaque derby face au Betis est une grande joie, et l’objectif central est d’empocher trois points ». Julen Lopetegui a dit les mots justes pour qualifier cette rencontre entre le FC Séville et le Betis Séville. À 16h15, Blanquirrojos et Verdiblancos s'affrontent pour le compte de 26e journée de Liga, avec l'espoir de ne pas voir se reproduire les mêmes débordements qu'en coupe du Roi le 16 janvier.

L'ancien sélectionneur de l'Espagne utilisera un 4-3-3 avec Fernando qui redescend d'un cran en défense centrale afin de palier la suspension de Jules Koundé. Quant à Manuel Pellegrini, son habituel 4-2-3-1 aura comme maître d'orchestre celui qui réalise une très grosse saison dans le championnat espagnol : le Français Nabil Fékir.

Les compositions officielles :

FC Séville : Bono ; Navas, Fernando, Diego Carlos, Acuña ; Jordan, Delaney, Rakitic ; Tecatito, En-Nesyri, Papu Gomez.

Betis Séville : Bravo ; Bellerin, Bartra, Victor Ruiz, Alex Moreno ; Guido, William Carvalho ; Canales, Fékir, Tello ; Iglesias.