Yaya Sanogo pourrait retrouver les terrains en France

Libre de tout contrat depuis un an et la fin de son expérience à Huddersfield, Yaya Sanogo, l'attaquant français de 29 ans, qui était arrivé en 2013 à Arsenal avec le statut d'espoir après de belles choses entrevues à Auxerre en Ligue 2, ne cache pas son envie d'effectuer son retour sur les terrains. Et le natif de Massy serait même sur les tablettes d'un club français, entre autres.

«J'espère trouver un club rapidement, qui me rendrait heureux. J'ai besoin de retrouver la joie du terrain, le goût du terrain. J'ai toujours eu des rêves, mais il faut d'abord avoir le club pour réaliser ces rêves. Il y a trois équipes en Écosse qui s'intéressent à moi, en Suisse et en France aussi. On ne sait jamais...», a révélé l'ancien Toulousain (2017-2020) à Sky Sports.