Guillaume Hoarau met un terme à sa carrière professionnelle

Dans un long message publié, ce lundi, sur son compte Instagram, Guillaume Hoarau (38 ans) a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle, confirmant par ailleurs sa signature à la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, le club amateur réunionnais où il a été formé. «Ça y est, on y est, je quitte le monde pro (pour le moment). Dire au revoir en quelques mots n’est pas chose aisée ! Et évidemment pas dénué d’émotion pour moi. Alors je vais faire simple comme un plat du pied ! Tout d’abord : Merci!! Merci aux personnes qui ont cru en moi, en citer c’est dénigrer les autres, tant vous êtes nombreux! Alors si tu penses avoir été acteur de ma vie professionnelle, merci à toi! Je t’aime», a tout d'abord déclaré l'ancien attaquant du PSG.

Auteur de 41 buts en Ligue 1 et passé par l'équipe de France en 2010 et 2011 (5 sélections, 0 but), celui qui jouait à Sion lors des deux dernières saisons après un long passage aux Young Boys de Berne (2014-2020, 118 buts en 188 apparitions toutes compétitions confondues) en a également profité pour annoncer son retour au sein de son club formateur à la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise : «j'ai adoré mon métier qui m'a motivé jusqu'au dernier moment. Je pars en étant en accord avec moi-même, je pars boucler la boucle la où tout a commencé !» Des adieux conclut par un jeu de mots qui ne manquera pas de faire réagir... : «Où va Messi quand il se blesse ? Bein à la Pharmessi !!!!»