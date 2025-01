L’OM fonce sur un défenseur de Chelsea

Le mercato hivernal permet aux équipes d’ajuster leur effectif. Et cette année encore, cette période hivernale risque d’avoir son lot de mouvement, y compris en Ligue 1. Du côté de l’Olympique de Marseille, la direction est très attentive et n’a jamais caché son envie de donner à Roberto De Zerbi un effectif bien plus complet, surtout défensivement où l’équipe a montré des limites. Un temps placé dans le loft, le latéral gauche Ulisses Garcia a fini par gratter du temps de jeu sur la première partie de saison. Même son de cloche pour Pol Lirola au poste de latéral droit.

La réintégration des deux joueurs dans le groupe marseillais a illustré les faiblesses défensives de l’effectif olympien. Et l’OM cherche donc à renforcer son équipe lors de ce mois de janvier et cible un joueur de Chelsea. Selon la presse italienne, l’OM a coché le nom de Renato Veiga, latéral gauche portugais de 21 ans. Cette saison, il a ainsi disputé 18 rencontres avec les Blues, notamment en Conférence League où il est régulièrement utilisé par Enzo Maresca. Mais dans ce dossier, il y a de la concurrence puisque les médias italiens évoquaient surtout un intérêt du Borussia Dortmund.

L’OM veut devancer Dortmund

Le club allemand a pris de l’avance pour le récupérer mais l’OM compte bien tenter sa chance jusqu’au bout. À en croire les indiscrétions de L’Équipe, l’OM aurait même débuté des négociations concrètes avec la direction des Blues pour un transfert du latéral gauche. Le club anglais qui dispose d’un effectif XXL n’est pas fermé à l’idée de s’en séparer dès cet hiver mais aimerait un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire, précise le quotidien français.

Formé au Sporting et passé par le FC Bâle et Augsbourg, l’international portugais (3 sélections) n’a jamais connu une saison pleine pour le moment. Mais son profil plaît énormément au staff de l’OM qui estime qu’il pourrait bien correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi. Le joueur d’1m90, ce qui est plutôt rare pour un latéral gauche, pourrait donc bien quitter Londres cet hiver. Reste à savoir si l’OM arrivera à le détourner de l’Allemagne…