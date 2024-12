Manchester City veut recruter Paul Pogba

La vie sans Rodri est difficile à Manchester City. Blessé au genou depuis le 22 septembre, le Ballon d’Or France Football 2024 ne devrait pas retrouver les terrains cette saison. De quoi poser pas mal de problèmes à la bande de Pep Guardiola, en difficulté dans le jeu et dans les résultats cette saison. « Nous jouons sans le Ballon d’Or et sans celui qui a été le meilleur joueur en Angleterre la saison dernière. Aucune équipe ne peut jouer sans défenseurs centraux, sans le vainqueur du Ballon d’Or 2024 et sans le meilleur joueur de la saison », a notamment déclaré l’entraineur ibérique de City.

La suite après cette publicité

En plus de l’absence de l’international espagnol, les milieux actuels de City peinent à convaincre. De retour à Manchester depuis cet été, İlkay Gündoğan ne retrouve pas son niveau d’antan, tandis que Kevin De Bruyne multiplie les pépins physiques depuis plusieurs saisons. Ce n’est guère mieux pour Mateo Kovacic, Matheus Nunes et Bernardo Silva. Ces dernières semaines, les noms de Bruno Guimarães, Martin Zubimendi et Florian Wirtz sont sortis dans la presse anglaise comme cibles potentielles pour les prochains mercatos. Un autre nom, bien connu en Premier League, vient par ailleurs de faire irruption.

Pogba ciblé par City

D’après The Independent, Manchester City a sondé Paul Pogba pour un éventuel transfert lors de son retour sur les terrains de football. Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester United a vu sa suspension de quatre ans pour dopage être réduite à 18 mois, ce qui signifie qu’il pourra rejouer en mars 2025. Il est actuellement libre depuis la résiliation de son contrat à la Juventus, intervenue en novembre dernier.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola est un fan de longue date du joueur et est ouvert à son arrivée. L’arrivée de Pogba à City a même déjà été envisagée, lorsque ce dernier portait encore le maillot des Red Devils. Cependant, le média britannique rapporte que le joueur de 31 ans se montre réticent à l’idée de revenir en Angleterre, lui qui a connu une seconde expérience plus que délicate à Manchester United (2016-2022). S’il souhaite toujours rejoindre un club de haut standing, Pogba privilégie une expérience en Espagne, en Italie ou en Allemagne. À moins d’un improbable retournement de situation, cela semble donc compliqué de le voir atterrir à Manchester City.