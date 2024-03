Footsider organise une cinquième détection à Paris en avril

Lancé fin 2022 par Yacine Brahimi et Ronaldinho, Footsider continue de se développer un peu plus chaque jour. Plateforme ayant pour but de mettre en relation joueurs et clubs, cette dernière compte près de 220 000 followers sur les réseaux sociaux, 115 000 utilisateurs et plusieurs partenariats avec des clubs renommés. Dernièrement, ce LinkedIn du football a organisé quatre détections en Ile-de-France et en Belgique pour permettre aux clubs professionnels de repérer les talents de demain. Ainsi, 300 joueurs et une centaine de recruteurs avaient répondu présent à ces événements.

Et après le succès d’une édition féminine alors que l’application se veut la plus inclusive possible, une cinquième édition se tiendra le mois prochain. Ainsi, plus d’une centaine de joueurs seront attendus le 19 avril prochain à Paris. Et alors que plusieurs joueurs ont déjà été repérés lors des derniers événements, plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont répondu favorablement à l’événement qui devrait également accueillir des observateurs venus d’Italie, Portugal et Espagne. Pour rappel, l’événement est totalement gratuit et il suffit de s’inscrire ici pour y participer.