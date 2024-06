Équipe de France : faites votre onze pour affronter les Pays-Bas

Après un succès maîtrisé, à défaut d’être emballant, face à l’Autriche, l’équipe de France défie l’autre favori du groupe D, à savoir les Pays-Bas. Les Oranje ont eux vaincu la Pologne, non sans mal, sur le score de 2-1. C’est donc probablement la première place du groupe qui va se jouer vendredi soir à Leipzig. Un choc qui se jouera sans Kylian Mbappé, touché au nez lors de la première rencontre, et logiquement forfait, même si certains joueurs néerlandais ne semblaient pas encore convaincus de son absence.

La suite après cette publicité

Fais ton onze de l’Équipe de France face aux Pays-Bas

Que va faire Didier Deschamps pour compenser l’absence de son capitaine ? L’équipe de France a appris à jouer pour Kylian Mbappé ces dernières années, et il faut dire que l’attaquant français avait le mérite d’être particulièrement fiable sur le plan physique. Rarement absent, il est devenu la pierre angulaire des Bleus dans le secteur offensif. Alors, comment le remplacer ? C’est ce que nous vous proposons de faire, en composant votre propre onze, en cliquant juste au-dessus.

À lire

EdF : l’avis tranché de Platini sur Didier Deschamps

Qui pour remplacer Mbappé ?

Faut-il titulariser Olivier Giroud et laisser Marcus Thuram sur le côté gauche ? Faut-il lancer Bradley Barcola, le petit dernier, dans le grand bain ? Faut-il tout simplement changer de système de jeu ou encore replacer Antoine Griezmann un cran plus haut ? Donnez-nous votre version de l’équipe de France idéale pour battre les Pays-Bas. Nous publierons les réponses, et surtout le onze qui se dégage le plus dans vos votes, le matin de la rencontre.

La suite après cette publicité

Outre le secteur offensif, vous pourrez aussi trancher dans les autres zones. Avez-vous vous envie de reconduire la charnière Saliba-Upamecano ? Voulez-vous reposer N’Golo Kanté pour relancer Aurélien Tchouaméni ? Ou encore titulariser Eduardo Camavinga, auteur d’une bonne entrée en jeu contre l’Autriche. Faites ce que bon vous semble !