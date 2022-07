Nice : Fabiano Parisi priorité à gauche, Beka Beka en approche

À dix jours du début de la Ligue 1, l'OGC Nice ne compte qu'une recrue, Rares Ilie, ailier roumain de 19 ans. À la recherche d'un gardien, d'un défenseur central, d'un latéral gauche, d'un milieu et d'un ou deux éléments offensifs, les Niçois travaillent pour boucler l'essentiel de leur mercato avant la reprise de la Ligue 1.

Au poste de latéral gauche justement, les Niçois ont érigé Fabiano Parisi en priorité pour renforcer ce secteur. Des premières discussions ont eu lieu avec son entourage et Empoli. Le défenseur italien de 21 a été l’une des révélations d’Empoli la saison dernière qui avait terminé 14e de Serie A. Il a ainsi pris part à 25 rencontres en championnat et délivré une passe décisive. Concernant Alexis Beka Beka (21 ans), les discussions ont accéléré entre Nice et le Lokomotiv Moscou. Les deux clubs se rapprochent d'un accord proche des 10M€.