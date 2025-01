Naples : Antonio Conte réagit au départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG

Ce vendredi, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) passe sa visite médicale au Paris Saint-Germain. Une fois que tout sera validé et que son contrat sera signé, le Géorgien sera enfin un joueur parisien. Du côté de Naples, où le nouveau numéro 7 du PSG a joué durant plusieurs saisons, son départ a été commenté par Antonio Conte en conférence de presse.

«Nous avons marqué 47 points avec un excellent travail, mais si nous analysons objectivement cette équipe par rapport à l’année dernière est sans 3 joueurs, Osimhen, Kvara et Zielinski, 4 avec Kim par rapport au Scudetto. C’est objectif, alors chacun peut avoir son mot à dire et dire qu’il est plus fort, qu’il en ressort renforcé, affaibli, qu’il faut ceci ou cela, mais je pense aussi à Mario Rui; qui a joué l’année du Scudetto. Même Elmas, oui. On dit que le squelette est là, mais maintenant c’est un autre Naples. Avec le départ de Kvara, c’est un Naples différent de celui du Scudetto et de l’année dernière, qui n’a pas fait un bon championnat. Nous devons continuer à travailler car nous savons que le travail nous y a amenés depuis longtemps, peut-être avons-nous été l’équipe qui a été plusieurs fois en tête, il faut rendre hommage au travail, aux garçons, en même temps nous ne devons pas oublier que c’est un autre Naples par rapport à il y a deux ans (…) Il va falloir être bien avec les nouveaux, qui sont des bons gars, pour qu’ils s’adaptent au plus vite. De cette façon, nous pourrons compenser les adieux de Kvara. Nous ne nous plaignons pas et nous ne le ferons pas non plus.»