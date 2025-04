Kylian Mbappé lâche ses vérités sur sa relation avec Florentino Pérez

C’est à cette période qu’une saison se dit réussie ou non. Le Real Madrid affronte Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions dans quatre jours et c’est un rendez-vous que Kylian Mbappé ne voudra surtout pas manquer. L’attaquant a désormais trouvé ses marques dans la capitale espagnole, après quelques semaines d’adaptation laborieuse, compliquées par quelques histoires sportives (en équipe de France) et extrasportives. Le voilà pleinement impliqué avec un club, qu’il a toujours rêvé de rejoindre et il se sent désormais chez lui.

«Je pense être quelqu’un chez qui ça se voit sur son visage si je suis heureux ou pas. Je suis heureux aujourd’hui, j’essaye de découvrir la culture espagnole» dit l’intéressé dans un entretien accordé à La Sexta. Son transfert dans le plus grand club du monde est une histoire d’années tant il a tapé à la porte. On dit que le train ne passe qu’une fois mais pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a davantage ressemblé à une rame de métro, qui repasse par les mêmes stations après être allée jusqu’au bout de la ligne. Lui a eu le luxe de dire non à plusieurs reprises.

Mbappé : «Le président a toujours été de mon côté»

C’est notamment le cas en 2022 lorsqu’il a préféré prolonger son contrat de deux ans avec le PSG, alors que les Merengues ouvraient grands leurs bras. Les supporters madrilènes lui en ont voulu, comme le président Florentino Pérez, qui rêvait depuis longtemps de le faire venir. «Ce n’était pas facile non mais c’est vrai qu’avec le président, j’ai toujours eu une bonne relation car depuis le premier jour, il était de mon côté» rejoue Mbappé au cours de cette même interview. Il revient longuement sur cette déception qu’il a lui-même provoquée.

«Même quand j’ai décidé de rester au PSG, il m’a toujours montré de l’affection et a toujours eu de bons mots avec moi. Ça compte beaucoup pour moi. Il donne aussi de l’affection à ma famille ce qui est très important pour moi. Ce sont des choses qui font la différence et il a toujours eu de bons messages pour moi. J’ai un grand respect pour lui et je lui dis toujours que je vais donner le maximum pour lui et le club.» Il n’empêche, si aujourd’hui les relations sont apaisées, la pilule a été difficile à avaler pour le patron du Real Madrid.

L’épisode de 2022 oublié

Il estimait alors que le PSG avait usé de mauvais arguments pour le conserver en son sein, alors qu’il pouvait tout avoir au Real Madrid. En signe de vengeance, Pérez avait fait fuiter ses échanges de messages avec Mbappé dans la presse. «Je tiens à vous informer que j’ai pris la décision de rester au PSG. Je vous remercie pour l’opportunité qui m’a été donnée, à savoir celle de jouer dans le club dont je suis fan depuis enfant. Je vous souhaite bonne chance pour la finale de Ligue des Champions», avait envoyé le Français.

Le président madrilène avait alors répondu. «Je regrette ce qui s’est passé ces derniers jours. Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis l’enfance.» Le Real Madrid s’en est vite remis. Quelques jours plus tard, il remportait une nouvelle Ligue des Champions au stade de France face à Liverpool. Et puis très vite, les protagonistes sont passés à autre chose, sans jamais rompre le lien qu’ils avaient tissé. Jusqu’à cet été 2024 où cette fois, le champion du monde 2018 a bel et bien posé ses valises dans son club de coeur.