Arnaud Nordin débarque au MHSC

Après toute une carrière effectuée à Saint-Étienne, Arnaud Nordin va découvrir un nouveau club. Alors que les Verts vont évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, le milieu offensif reste en Ligue 1 puisqu'il s'est engagé en faveur du MHSC. La durée du contrat n'a pas été précisée.

«Le milieu de terrain offensif formé à l'AS Saint-Étienne est la deuxième recrue du mercato estival montpelliérain. Les fidèles supporters montpelliérains n’ont sans doute pas oublié son but contre le MHSC le 5 février dernier… C’était contre l’AS Saint-Étienne à Geoffroy Guichard. Cinq mois plus tard, Arnaud Nordin s’apprête à changer de camp et à enfiler le maillot du club pailladin, dont il est devenu aujourd’hui la seconde recrue estivale 2022», indique le communiqué.