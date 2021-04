LOSC : Jonathan David de retour face à l'OL ?

Buteur avant de sortir sur blessure contre le Paris Saint-Germain samedi dernier (1-0 pour le LOSC), Jonathan David va manquer plusieurs semaines de compétition à cause d'une entorse de la cheville. Mais finalement, l'attaquant canadien pourrait revenir plus rapidement que prévu. Interrogé sur son joueur en conférence de presse, Christophe Galtier a avoué qu'il pourrait revenir face à l'OL fin avril.

La suite après cette publicité

«Il est indisponible pour ce match face à Metz. Il y a de fortes chances qu’il soit aussi indisponible pour Montpellier (16 avril). On se projettera sûrement après sur le match face à Lyon (25 avril), on verra», a déclaré le coach lillois dans des propos relayés par RMC Sport. Et dans la course au titre, un retour rapide de Jonathan David serait une très bonne nouvelle.