Ces 10 attaquants libres qui dépanneraient bien des clubs !

- Mario Mandzukic (34 ans, ex-Al-Duhail) : l’ancien international croate de 34 ans au CV impressionnant (Bayern, Juventus, Atlético de Madrid notamment) était il y a encore peu un joueur très convoité sur la scène continentale. Mais celui qui marqua un but fantastique en finale de la Ligue des Champions avec la Juve face au Real Madrid peine à rebondir après son expérience compliquée au Qatar du côté d’Al-Duhail. Proposé dans de nombreux clubs européens dont l’OM, Mandzukic est toujours à quai même si son nom a été évoqué ces dernières heures du côté du Celta de Vigo.

- Mario Balotelli (30 ans, ex-Brescia) : pour de nombreux observateurs, l’enfant terrible du football italien est un formidable gâchis. Après s’être formidablement relancé à Nice puis à l’OM, Mario Balotelli était revenu aux sources du côté de Brescia. Mais l’ancien joueur de l’Inter et de Manchester City a plus brillé hors du terrain que sur les prés italiens si bien que les deux parties ont rapidement décidé de s’arrêter là. Sans club depuis cet été, «Super Mario» a notamment été annoncé à Saint-Étienne qui a brièvement songé à le recruter avant de rebrousser chemin. Après s’être entraîné avec la formation de D4 italienne Franciacorta, Balotelli n’a toujours rien vu venir…

- Daniel Sturridge (31 ans, ex-Trabzonspor) : la carrière de Daniel Sturridge a été faite de hauts (21 buts en 29 matches de Premier League avec Liverpool en 2013-14), mais surtout de beaucoup de bas. Pas épargné par les blessures qui l'ont particulièrement handicapé tout au long de sa carrière, l'international anglais (26 sélections - 8 buts) a trempé dans une sombre affaire de paris illicites qui lui ont valu une suspension de plusieurs mois des terrains. Libre depuis le mois de février, Sturridge (31 ans) n'a toujours pas rebondi, malgré des contacts ces dernières semaines avec le Nîmes Olympique et Sheffield United.

- Ahmed Musa (28 ans, ex-Al Nasr) : sans doute le profil le plus intéressant de ce top 10. Le meilleur buteur de l’histoire du Nigéria en Coupe du Monde a été libéré de son contrat par Al-Nasr il y a deux semaines. Une décision inattendue d’autant que le club saoudien avait dépensé 16,5 M€ en 2018 pour le recruter à Leicester City. L’ancien buteur du CSKA Moscou, qui a récemment déclaré vouloir revenir en Europe, est donc libre et en pleine possession de ses moyens puisqu’il a joué son dernier match en Arabie Saoudite le 22 octobre dernier… Avis aux amateurs.

- Alexandre Pato (31 ans, ex-São Paulo FC): là aussi, un ancien grand nom du football mondial. À 31 ans, l'ancienne star de l'AC Milan est libre comme l'air après deux ans en Serie A brésilienne. Brillant à ses débuts en Italie puis lors de son premier retour au Brésil puis en Chine où il a marqué 30 buts en 2 saisons, il a connu plus de difficultés à Chelsea, Villarreal ou lors de son deuxième passage à São Paulo. Son avenir semble se diriger vers l'Europe puisque des clubs italiens, espagnols et anglais sont sur ses traces.

- Fabio Borini (29 ans, ex-AC Milan) : international italien formé en Angleterre, Fabio Borini est libre depuis son départ de Vérone en août dernier. Mais le très polyvalent joueur capable d'évoluer un peu partout sur le front de l'attaque souhaite ardemment revenir en Angleterre comme il l'a déclaré il y a peu à la Gazzetta dello Sport. « J’ai eu des propositions en Italie, aussi concrètes qu'importantes, mais je me suis donné le temps nécessaire pour saisir l’occasion de retourner en Angleterre. Peut-être même avec des offres mineures économiquement, mais ma priorité est de retourner au Royaume-Uni. C’est là ou j'ai été formé dès mon plus jeune âge.» Swansea City, Watford et Burnley sont intéressés...

- Oumar Niasse (30 ans, ex-Everton) : s'il n'est pas l'attaquant international sénégalais le plus connu, Oumar Niasse a pas mal bourlingué depuis le début de sa carrière. Du Sénégal à la Norvège en passant par la Turquie, la Russie et l'Angleterre, le buteur de 30 ans possède une solide expérience. Pas vraiment utilisé à Everton, son dernier club, Niasse pourrait rebondir en Turquie du côté du Besiktas. Le club turc ne semble pas refroidi par les statistiques faméliques du joueur qui n'a plus marqué depuis le 13 mai 2018 avec les Toffees, une éternité.

- Wilfried Bony (31 ans, ex Al-Ittihad) : en difficulté depuis son départ de Swansea City pour Manchester City en 2015, Wilfried Bony est sur la pente descendante. Sans club il y a un an, il avait réussi à rebondir, avec succès d'ailleurs en Arabie Saoudite du côté d'Al-Ittihad (5 buts en 10 matches). Pas suffisant puisque le club saoudien a décidé de résilier son contrat il y a une dizaine de jours. De nouveau sur le marché à 31 ans, l'ancien international ivoirien (58 sélections - 18 buts) va tenter de rebondir. Pour rappel, il avait été mis à l'essai par Le Havre avant son aventure au Moyen-Orient en décembre 2019. Le club doyen lui avait offert un contrat, mais l'ancien Citizen avait alors refusé...

- Miroslav Stoch (31 ans, ex-PAOK) : plus milieu offensif qu'attaquant, Miroslav Stoch est un nom familier pour tous les amateurs de football. Pour rappel, l'ailier slovaque était coutumier des buts spectaculaires notamment lorsqu'il évoluait au Fenerbahçe. Celui qui lui avait permis de remporter le prix Puskas du plus beau but de l'année en 2012. Après cette récompense, la suite a été plus compliquée. Malgré un retour gagnant au Slavia Prague, Stoch s'est perdu du côté du PAOK Salonique, sa dernière expérience (11 matches - 0 but). Libéré par le club grec cet été, l'ancien joueur de Chelsea, aujourd'hui âgé de 31 ans, était revenu s'entraîner avec le Slavia au mois de septembre et a depuis disparu des radars... pour mieux revenir ?

- Yaya Sanogo (27 ans, ex-TFC) : le benjamin de notre liste est sans doute le nom le moins ronflant. Pourtant, l’ancien international espoir tricolore, parti tenter sa chance très jeune à Arsenal et passé par l’Ajax Amsterdam et Crystal Palace, pensait bien se relancer à Toulouse. Mais la descente aux enfers du TFC et le manque de réussite offensif du natif de Massy (12 buts en 63 matches de L1) ont eu raison de son avenir dans la Ville Rose. Libre depuis quelques mois, l’ancien Gunner attend un projet cohérent comme il l’expliquait il y a peu à Telefoot. « Il y a des pistes, je suis en discussion avec des clubs. Je veux avoir un projet cohérent. En France ? À l’étranger ? Je n’écarte aucune possibilité, je cherche un meilleur challenge, qui me correspondra. Depuis cet été, je me prépare avec un préparateur physique, je bosse bien, je suis prêt physiquement. »