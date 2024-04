Lazio : Igor Tudor sort du silence sur Matteo Guendouzi

Cela n’a pas mis longtemps avant de chauffer entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi. Débarqué il y a quelques semaines à peine sur le banc de la Lazio, Igor Tudor a donc retrouvé Mattéo Guendouzi qu’il avait déjà eu sous ses ordres à l’OM. Et les relations entre les deux hommes étaient déjà tendues à cette époque. Alors forcément, au moment où le coach croate est arrivé à Rome, alors que le Français marchait sur l’eau, on s’attendait à avoir de nouveaux rebondissements.

Et c’est ce qu’il s’est passé puisque les deux hommes ont eu une altercation à l’entraînement qui a enflammé la presse italienne. Ce vendredi soir, Igor Tudor a tenu à sortir du silence pour clarifier la situation. « Mattéo va s’entraîner avec le groupe demain (samedi), il sera opérationnel pour la Coupe d’Italie contre la Juventus. Il a un problème à un mollet, il n’y a rien d’autre. Mes relations avec Mattéo sont bonnes », a-t-il lancé au micro de DAZN. Voilà qui est clair.