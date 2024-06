Écosse - Suisse: les compositions officielles

Nouveau duel dans le groupe A de l’Euro. Ce mercredi soir, l’Écosse affronte la Suisse au RheinEnergieStadion à Cologne. La Nati pourrait se qualifier dès aujourd’hui pour les huitièmes de finale de l’Euro, en cas de victoire face aux Écossais. Cependant, les hommes de Steve Clarke pourraient se montrer revanchards après la débâcle subie face à l’Allemagne (5-1).

La suite après cette publicité

L’Écosse s’organise en 5-4-1 avec Gunn aux cages. En défense, on retrouve Ralston, Hendry, Hanley, Tierney et Robertson. McTominay, Gilmour, McGregor et McGinn sont au milieu de terrain. Et enfin, Adams occupe la pointe de l’attaque écossaise.

La Suisse s’articule en 3-4-3 avec Sommer aux cages. En défense, on retrouve Rodriguez, Akanji et Schär. Shaqiri, Freuler, Xhaka, Widmer sont au milieu de terrain. Et enfin, Vargas, Ndoye et Aebischer animeront l’attaque de la Nati.

La suite après cette publicité

Les compositions:

Écosse: Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson - McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn - Adams

Suisse: Sommer - Rodriguez, Akanji, Schär - Shaqiri, Freuler, Xhaka, Widmer - Vargas, Ndoye, Aebischer