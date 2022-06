L'OL va devoir payer une fortune pour Tetê

Peter Bosz n'en est pas revenu. Le 1er avril dernier, le technicien hollandais n'était pas loin de penser que l'OL lui faisait un poisson d'avril en annonçant la signature de Tetê. «Je le connais depuis longtemps. Le Shakhtar a toujours eu de bons joueurs brésiliens. A mon avis, c'est vraiment un joueur spécial. J'ai été surpris quand son nom a été mis sur la table à Lyon. Honnêtement, je me suis dit ce n'est pas possible de recruter un tel joueur avec ces qualités. On a bossé là-dessus. Les circonstances ne sont pas bonnes car il se passe des choses graves en Ukraine», avait-il lâché en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Mais Bosz n'a pas rêvé, l'OL a bien réussi à faire signer pour quelques mois le Brésilien âgé de 22 ans. Ce, alors qu'il était courtisé par plusieurs clubs européens d'un calibre supérieur, notamment en Premier League. Mais l'ailier, propriété du Shakthar Donetsk, a choisi Lyon. Un club qui n'a pas regretté d'avoir foncé sur cette belle opportunité. Utilisé à onze reprises toutes compétitions confondues, dont sept fois en tant que titulaire, Tetê a su se montrer décisif en marquant 2 buts et en délivrant 5 assists. Remuant, percutant et vif, il a beaucoup apporté aux Gones en très peu de temps.

Le Shakhtar est gourmand

Bien à Lyon, le footballeur auriverde veut continuer à y jouer au-delà de son prêt, qui prend fin le 30 juin prochain. Questionné à son sujet en fin de saison, Peter Bosz avait confié : «c'est un joueur très intéressant. Est-ce que je veux le garder ? Ce n'est pas à moi de le dire. Avec le club, on évoque le sujet...» Ils font plus que l'évoquer puisque les dirigeants s'activent en coulisses pour que le Brésilien soit définitivement Lyonnais. Mais ils doivent encore convaincre le Shakhtar Donetsk, qui se montre plutôt gourmand.

Hier, le quotidien Le Progrès a révélé que les Ukrainiens étaient exigeants et souhaitaient une belle offre. Mais aucun montant n'avait filtré. Ce vendredi, Le Dauphiné Libéré nous en dit plus sur le sujet et explique que l'Olympique Lyonnais devra débourser 28 millions d'euros pour recruter définitivement Tetê. C'est le prix fixé par Donetsk. Une somme jugée trop élevée par les Rhodaniens, d'autant que le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2023. Jean-Michel Aulas et ses équipes vont donc devoir encore négocier pour réussir à boucler ce dossier très important.