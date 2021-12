Comme chaque semaine, c'est le moment tant attendu pour les fans de FIFA Ultimate Team (FUT). La Team of the Week (13e édition) est tombée, avec d'énormes joueurs. Il y en a pour tous les goûts, d'un Raheem Sterling toujours aussi rapide, ou encore d'un Nicolò Barella super complet au milieu de terrain. On vous raconte tout ça dans cet épisode de FUT Express !

