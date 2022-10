Ligue 1 : Toulouse gifle Montpellier, Clermont se relance à Ajaccio, Brest et Reims tenus en échec

Qui dit dimanche après-midi, dit traditionnel multiplex de Ligue 1. Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, quatre rencontres étaient au programme avec huit équipes pensionnaires de la deuxième partie de tableau. Avec en affiche le derby de l'Occitanie entre le Toulouse FC et le Montpellier HSC au Stadium municipal de la Ville Rose. Dans les autres rencontres, l'AJ Auxerre, défait sur ses quatre derniers matches de rang, recevait le Stade Brestois, également en méforme. L'AC Ajaccio, qui souhaitait confirmer sa première victoire de la saison avant la trêve, accueillait le Clermont Foot tandis que le Stade de Reims, souvent handicapé par les cartons rouges, se déplaçait sur la pelouse de l'ESTAC.

La suite après cette publicité

On débute ce tour de France avec la capitale de l'Occitanie pour l'affrontement entre Toulouse et Montpellier. Dans une rencontre très animée, les hommes d'Olivier Dall'Oglio débutaient bien la rencontre avec l'ouverture du score grâce à Cozza en renard des surfaces. Néanmoins, les locaux déroulaient en première période, en inscrivant pas moins de trois buts en moins d'un quart d'heure. Si les Toulousains croyaient sceller le sort de la rencontre grâce à Dejaegere, l'arbitre relançait les visiteurs en infligeant un deuxième jaune à Desler, synonyme d'expulsion.

Reims cale, Clermont se relance

Direction le stade de l'Aube, où Troyes affrontait des Rémois, en quête d'une victoire après trois matches sans le moindre succès. Ces derniers débloquaient par l'intermédiaire de l'inévitable Folarin Balogun. L'espoir anglais, prêté par Arsenal, marquait son sixième but de la saison en 9 matches de championnat, confirmant son intégration express dans l'Hexagone. Au retour des vestiaires, les joueurs de Bruno Irles dominaient leur vis-à-vis et convertissaient cet ascendant grâce à Odobert. Et même si Ito, expulsé dans la foulée de son but, redonnait l'avantage au SdR, Porozo offrait finalement le point du nul aux siens avant le temps additionnel.

Autre match nul enregistré durant ce multiplex, c'était du côté de l'Abbé-Deschamps entre Auxerre et Brest. Slimani attendait la fin de l'heure de jeu pour trouver le chemin des filets, bien aidé par l'erreur de main de Costil, avant l'égalisation de Niang sur penalty, son premier but en Ligue 1 depuis six mois. Enfin, Clermont enregistrait la quatrième victoire de son exercice en terres corses, notamment grâce à des buts de Rashani et Dossou en fin de rencontre. Au classement, les Auvergnats passent en première partie de tableau, tout comme Toulouse. Reims et Brest restent dans la zone de relégation et l'ACA ne bouge pas de sa place de lanterne rouge.

Les résultats complets du multiplex

Ajaccio 1-3 Clermont : Avinel (70e) / Kyei (11e), Rashani (89e), Dossou (90+2e)

Auxerre 1-1 Brest : Niang (86e) / Slimani (64e)

Toulouse 4-2 Montpellier : Spierings (18e), Aboukhlal (24e), Chaibi (31e), Dejaegere (48e) / Cozza (7e), Wahi (68e)

Troyes 2-2 Reims : Odobert (51e), Porozo (90e) / Balogun (13e), Ito (54e)