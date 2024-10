Les cotes de PARIONS SPORT en Ligne pour le Classico OM-PSG

Ce week-end c’est l’affiche la plus attendue du championnat de France. Le "Classico" ou que l’on appelle plus généralement "Classique" entre le PSG et l’OM. Un match entre le Nord et le Sud, entre la Capitale et la deuxième plus grande ville de France, entre les deux seules équipes françaises à avoir remporté une Coupe d’Europe. C’est une affiche de très haut de tableau du championnat de France de Ligue 1 McDonald’s entre le premier et le troisième du classement.

La suite après cette publicité

En L1, les deux formations sont en très bonne forme et restent sur deux succès larges et convaincants face à Strasbourg (5-1) et Montpellier (0-5). Mais rarement l’issue de cette rencontre au sommet n’a paru aussi indécise entre une équipe du Paris Saint-Germain, désormais orphelin d’un Kylian Mbappé qui aimait martyriser le club phocéen, et l’Olympique de Marseille, qui entame un nouveau cycle fort d’un nouveau coach et d’individualités capables de gêner Paris. Il s’agira aussi d’un match particulier pour Adrien Rabiot qui va retrouver son club formateur après un long exil en Italie du côté de la Juventus Turin.

Analyse, cotes, forces en présence et présentation OM vs PSG

Pour cette rencontre de championnat de France qui se jouera à l’Orange Vélodrome de Marseille à guichets fermés, c’est bel et bien toujours le Paris Saint-Germain qui a les faveurs des pronostics… et des cotes en ligne. Malgré un parcours chaotique en Ligue des Champions et une nouvelle contre-performance face au PSV Eindhoven, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi dispose des bonnes grâces des bookmakers. En effet, une victoire des hommes de Luis Enrique est cotée à 1,95 quand le match nul est proposé à 3,90 et une victoire de l’OM de Roberto De Zerbi à domicile est proposée à 3,55 (cotes OM-PSG). Une fois encore, le PSG sera très attendu et est annoncé comme grandissime favori. Déjà parce que le champion de France en titre aura à cœur de faire taire les critiques après son non-match de Ligue des Champions, mais aussi et surtout parce qu’ils restent sur une folle série face à Marseille, y compris au Vélodrome. Pour les supporters parisiens et ceux qui suivent les pronostics, miser sur une victoire 1-0, 2-0, 3-0 des Parisiens (cote à 3,70) peut être une issue rassurante. Néanmoins, pour les supporters marseillais qui ont confiance en l’armada offensive mise en place lors du dernier mercato estival par le tandem Benatia-Longoria, une victoire 1-0 de l’OM face à un PSG émoussé et psychologiquement atteint est une option sérieuse (cote à 13,50). Pour ceux qui ne veulent pas trancher entre les deux meilleures attaques de Ligue 1, un match nul 1-1 entre les deux équipes est un coup à tenter (cote à 6,60). Au niveau des buteurs, l’option Bradley Barcola est la plus accessible et la plus logique. L’actuel meilleur buteur de L1 avec 7 buts pourrait augmenter son compteur but (Barcola marque contre l’OM, cote à 2,70). Côté Olympien, un but d’Elye Wahi qui a trouvé le déclic face à son ancienne équipe le week-end dernier, est un coup de poker à tenter pour les plus audacieux d’entre vous (cote à 3,40).

La suite après cette publicité

Quelle stratégie adopter pour parier sur le Classico OM-PSG

Quand on songe à tenter sa chance dans les paris sportifs, notamment dans les grands événements, le premier réflexe est de penser que la simplicité est le secret du succès. Vous pouvez tenter des paris simples comme évoqué ci-dessus. Mais ce genre de match où chaque équipe joue déjà une partie de sa saison et met en jeu sa réputation auprès de ses supporters est tellement particulier qu’il s’agit sans aucun doute du meilleur moment pour tenter un gros coup. Parmi la pléiade de cotes proposées, deux paris funs à tenter. A savoir une nouvelle passe décisive de l’actuel meilleur passeur de Ligue 1 Joao Neves cotée à 3,85 et un but du dynamiteur Jonathan Rowe associé à une victoire de l’OM cotée à 7,90. Pour appuyer vos recherches, préparer vos pronos sur le site PARIONS SPORT en Ligne, suivez le mouvement des cotes et trouvez le pari adéquat selon votre envie et votre humeur.

PARIONS SPORT en Ligne, partenaire premium de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain, t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur ce OM-PSG, et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un match nul entre l’OM et le PSG, coté à 3,90.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 331€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)