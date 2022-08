Harry Winks prêté à la Sampdoria

Pas dans les plans d'Antonio Conte à Tottenham, Harry Winks (26 ans) change d'air. Le milieu de terrain anglais formé par les Spurs prend le chemin de l'Italie et de la Sampdoria.

Remplaçant, celui qui a disputé 30 rencontres la saison dernière pour 1 but et 2 offrandes a été prêté jusqu'à la fin de l'exercice.

Harry Winks has joined Sampdoria on loan for the 2022/23 season.



Wishing you all the best, Harry! 👊