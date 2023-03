Ligue Europa Conférence : Nice domine le Sheriff Tiraspol et file en quarts, Anderlecht sort Villarreal, Alkmaar assure

Dernier club français encore en lice dans Coupe d’Europe, l’OGC Nice jouait sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence (C4) ce jeudi face au Sheriff Tiraspol. Après la courte victoire à l’extérieur la semaine dernière, les hommes de Didier Digard devaient assurer à domicile pour poursuivre l’aventure européenne. Le technicien français misait d’ailleurs sur une équipe assez offensive avec Laborde, Brahimi et Moffi devant. Le néo-international Kephren Thuram était également dans le onze tout comme Todibo, capitaine du jour. Et dans un début de rencontre maîtrisé sans vraiment de difficultés, les Niçois prenaient logiquement l’avantage grâce à Gaëtan Laborde. L’ancien de Rennes profitait d’un très bon service de Thuram pour ajuster le gardien adverse d’un joli piqué (1-0, 30e). De quoi faire un grand pas vers la qualification.

Au retour des vestiaires, les Niçois se faisaient peur avec la blessure de Todibo. L’ancien du Barça, touché sur un duel aérien, revenait finalement sur la pelouse après de longues minutes. Mieux physiquement sans pour autant être tranchant dans le dernier geste, Nice se mettait à l’abri peu avant l’heure de jeu. Sur une excellente action collective, Terem Moffi se jouait de deux défenseurs puis allait tromper tranquillement d’une frappe précise le gardien du Sheriff (2-0, 53e). Un but qui devait quasiment sceller le sort de la rencontre. Mais c’était sans compter sur l’erreur d’inattention de la défense niçoise sur l’engagement qui suivait. Une erreur qui profitait à Tapsoba (2-1, 54e) et au Sheriff Tiraspol.

Nice assure sans trembler

On s’attendait alors à voir Nice trembler sur la dernière demi-heure. Mais face à une équipe du Sheriff Tiraspol maladroite devant, rien ne se passait. La frappe de Talal n’inquiétait pas Schmeichel et Nice commençait à profiter des espaces en contre. Après avoir fait le dos rond pendant un quart d’heure, les hommes de Didier Digard se mettaient définitivement à l’abri. Sur un rush solitaire impressionnant de Brahimi, Moffi était servi dans les meilleures conditions, mais voyait sa frappe toucher le poteau. Heureusement pour lui, le ballon retombait dans les pieds de Brahimi qui finissait lui-même son action (3-1, 79e). Nice se qualifie donc pour les quarts de finale de C4 et connaîtra son adversaire ce vendredi lors du tirage au sort. Et il y aura du beau monde.

Dans le même temps, Alkmaar s’est offert une nouvelle fois la Lazio Rome (2-1). Malgré l’ouverture du score des Italiens, les Néerlandais n’ont pas tremblé et ont renversé la rencontre. Ils filent au prochain tour tout comme West Ham qui a corrigé Larnaca (4-0) grâce à un doublé de Bowen notamment. Enfin dans la dernière rencontre du soir, Anderlecht a créé la surprise en éliminant Villarreal sur sa pelouse. L’ancien algérien de l’OL ou Monaco Islam Slimani, en grande forme ces dernières semaines, a inscrit l’unique but de la rencontre.

Les résultats de la soirée