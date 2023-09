Qualifs CdM 2026, Brésil : Talisca l’a mauvaise

Mi-octobre, le Brésil tentera de confirmer ses deux victoires glanées lors de la trêve internationale précédente avec la réception du Venezuela, le 12, puis contre l’Uruguay, le 17, à Montevideo. En marge de ces deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Fernando Diniz a dévoilé l’identité des 23 joueurs retenus. Sans surprise, les tauliers de la Canarinha seront présents et le coach auriverde a fait appel à plusieurs joueurs de Ligue 1 à l’instar de Marquinhos, Caio Henrique ou encore Vanderson mais a décidé de se passer des services de Talisca.

Auteur d’un bon début de saison avec Al Nassr (3 buts, 2 offrandes en 3 apparitions en Saudi Pro League), le milieu offensif brésilien assistera aux matchs du Brésil depuis son domicile. Visiblement, le joueur de 29 ans l’a mauvaise et a manifesté son mécontentement via les réseaux sociaux. «Je commence à penser que je ne suis plus brésilien», a-t-il lâché avec une pointe d’amertume sur son compte X. Pour rappel, le natif de Feira de Santana passé par le Benfica Lisbonne et le Besiktas était également absent lors du dernier rassemblement.