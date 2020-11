Pedro Pote Gonçalves, la nouvelle sensation du championnat portugais

La suite après cette publicité

La jeune carrière de Pedro Gonçalves est compliquée à comprendre. Son parcours junior débute à Chaves puis il passe dans les équipes de jeunes de Braga puis du Valencia CF. En juillet 2017, alors qu'il vient d'avoir 19 ans, il débarque en Angleterre, à Wolverhampton. Il ne jouera qu'une rencontre avec la formation anglaise, en août 2018, contre Sheffield Wednesday FC en Coupe de la Ligue anglaise.

Mais l'heure sonne déjà. Il rentre au pays en 2019 afin de s'engager avec la surprenante formation de Famalicão. Là-bas, il jouera 40 rencontres, marquant sept buts et tapera dans l'œil d'un grand du Portugal, qui a perdu Bruno Fernandes quelques mois plus tôt, le Sporting CP. Et c'est là que l'ancien Potinho (petit pot) devient Pote (le pot), affublé de ce surnom parce qu'il mangeait plutôt bien, et explose.

Une moyenne de but jamais vue depuis Jardel

Titularisé pour la première fois sur le terrain de Portimonense le 14 octobre, il ne trouve pas la faille tout comme contre le FC Porto, la journée suivante. Mais ce sont les deux seuls matches, où il est aligné en tant que titulaire, pendant lesquels il ne trouvera pas le chemin des filets. Depuis il enchaîne les buts comme certains enfilent les perles. Doublé à Santa Clara, but contre Gil Vicente, Doublé à nouveau contre Tondela et le Vitoria Guimaraes ce week-end.

Cette saison, Pote (22 ans), c'est six titularisations, sept buts. Le milieu de terrain offensif, acheté 6,5 millions d'euros, est aussi clinique devant le but que les grands attaquants du Vieux Continent, son prix ne cesse donc d'augmenter, comme l'indiquait lundi matin le journal Record. Il vient aussi d'exploser certaines statistiques. Il a passé 520 minutes sur les pelouses, inscrit 7 buts donc et sa moyenne tourne autour d'1,17 but par match ! Bas Dost, qui était attaquant, était à 1,10 en 2016-2017. Pour retrouver meilleure performance, il faut remonter à 2001-2002 et les 42 buts de Mario Jardel (1,40 but par match) ! Pote a donc l'avenir devant lui et le Sporting se frotte déjà les mains !