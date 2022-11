Cédric Bakambu encense Sergio Ramos

Invité de l'émission « Zack en roue libre », Cédric Bakambu est revenu sur certains aspects de sa carrière, dévoilant notamment le nom du défenseur le plus fort qu'il ait eu à affronter.

« Le défenseur qui m'a le plus emmerdé, c'est Sergio Ramos. Il est intelligent, costaud et court vite. Il est dans l'anticipation, il a toujours un temps d'avance. Tu ne sais pas comment faire pour le passer. Et en plus, il marque des buts », a ainsi rendu hommage l'attaquant de 31 ans. Désormais joueur de l'Olympiakos, il n'est pas certain qu'il rencontre désormais un joueur aussi rugueux que l'Espagnol.