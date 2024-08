Lille - Fenerbahçe: les compositions officielles

Lille reçoit ce mardi à 20h30 le Fenerbahçe au Stade du Hainaut à Valenciennes pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Lillois s’organisent en 4-4-1-1 avec Chevalier aux cages. En défense, on retrouve Tiago Santos, Meunier, Alexsandro et Diakité. Haraldsson, André, Gomes et Gudmundsson sont au milieu de terrain. Et enfin, Cabella sera en soutien de David à la pointe de l’attaque lilloise.

Le Fenerbahçe s’articule également en 4-3-3 avec aux cages Livaković. En défense, on retrouve Kadıoğlu, Söyüncü, Oosterwolde et Mert Müldür. İsmail Yüksek, Krunić et Szymański occupent le milieu de terrain. Et enfin, Tadić, Džeko et Saint-Maximin vont animer l’attaque du club turc.

Les compositions:

Lille: Chevalier – Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Diakité – Haraldsson, André, Gomes, Gudmundsson - Cabella - David

Fenerbahçe: Livaković - Müldür, Söyüncü, Oosterwolde, Kadıoğlu - İsmail Yüksek, Krunić, Szymański - Tadić, Džeko, Saint-Maximin