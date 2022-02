Newcastle : Bruno Guimarães savoure sa première

Ce mardi soir, Newcastle s'est imposé face à Everton (3-1, 24e journée de Premier League), sortant par la même occasion de la zone rouge. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Bruno Guimarães (24 ans), recruté pour 50 M€ bonus inclus à l'Olympique Lyonnais, a fait ses grands débuts, en entrant en jeu dans le temps additionnel.

«Grand match. Content d'avoir fait ma première apparition en Premier League avec une victoire à la clé. Merci aux supporters pour leur soutien. Superbe atmosphère !», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. On a maintenant hâte de voir démarrer le Brésilien sous ses nouvelles couleurs.

🇧🇷Grande jogo. Feliz pelo meu primeiro jogo na Premier League com uma vitória. Obrigado aos fãs por todo o suporte. Grande atmosfera!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Big game today! I’m happy for the winning in my first game in @premierleague . Thanks to all the fans for the support. Great atmosphere! 🖤🤍 pic.twitter.com/YJBD3o2dV7