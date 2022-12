Serie B : Domenico Criscito revient au Genoa

Après quelques mois passés au Canada sous le maillot du Toronto FC, le latéral gauche italien, Domenico Criscito (35 ans) a signé un contrat avec le club italien du Genoa, actuel pensionnaire de Serie B. Le club génois a annoncé le retour de l’ex international italien ce mardi soir, alors que le joueur s’entraînait depuis plusieurs jours au centre Signorini : « Le Club annonce qu’à partir du 2 janvier 2023, Domenico Criscito reviendra porter le maillot du Genoa », ont écrit les Rossoblu dans un tweet publié sur le compte officiel du club.

L’ancien joueur, formé dans les équipes jeunes du Genoa au début des années 2000, a déjà porté le maillot du Grifone entre 2002 et 2004 avant de s’engager pour la Juventus. Les Bianconeri l’avaient alors prêté trois saisons consécutives à Gênes (2006-2009) avant de le revendre définitivement. En fin de carrière, Criscito s’était offert un troisième passage dans son club formateur entre 2018 et 2022 après plusieurs années passées en Russie, au Zenith Saint Pétersbourg. Au total, il a disputé 274 rencontres avec le Genoa et compte bien donner un ultime coup de main à son équipe de cœur entraînée par Alberto Gilardino.

