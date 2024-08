Ligue 1 : l’OL s’offre sa première victoire après un match fou contre Strasbourg

Sur deux défaites consécutives en deux rencontres et aucun but marqué, l’Olympique Lyonnais était en grand danger pour la réception de Strasbourg, surprenant vainqueur de Rennes lors de la précédente journée (3-1). Critiqué pour ses choix, Pierre Sage a finalement opté pour un 3-5-2 et la titularisation de Mikautadze et Lacazette en pointe. Et la soirée a commencé très, très mal pour les Gones qui ont encaissé un but dans les premières secondes de Nanasi, la nouvelle recrue alsacienne (1-0, 2e), après une grosse.

La suite après cette publicité

Par la suite, l’OL s’est réveillé et s’est procuré des occasions grâce à Caqueret, puis Lacazette (9e et 11e), mais les Gones n’ont clairement pas eu de réussite. Par la suite, Mikautadze a beaucoup raté devant le but (23e et 28e), avant que Strasbourg ne soit sauvé par un Johnsson héroïque (29e). Et en fin de première période, Mikautadze a encore été trop juste devant le but et commence clairement à inquiéter (44e et 45e), mais l’OL est parvenu à égaliser dans le temps additionnel, grâce à une reprise de Tolisso après un poteau trouvé par Lacazette (1-1, 45e+2).

À lire

OL - Strasbourg : Malick Fofana heureux d’avoir aidé son équipe

Lyon a tout retourné

Et alors qu’on pensait voir l’Olympique Lyonnais se relancer totalement après son premier but inscrit de la saison, le RCSA s’est montré plus adroit devant le but à la suite d’un corner repoussé, puisque Santos pouvait prendre le meilleur sur Maitland-Niles et redonner l’avantage à son équipe de la tête (2-1, 48e). Avant une nouvelle grosse erreur de la défense lyonnaise et le but du break signé Emegha, seul face au but de Perri (3-1, 58e). Mais alors qu’on pensait voir l’OL entrer dans une crise profonde, les hommes de Pierre Sage ont tout retourné au Groupama Stadium.

La suite après cette publicité

D’abord, Maitland-Niles était présent dans la surface pour reprendre une frappe puissante de Lacazette (3-2, 61e), avant qu’Orban ne marque une belle reprise de volée après un bon centre de Lacazette pour égaliser (3-3, 63e). Comme ils l’ont fait en fin de saison dernière, les Lyonnais ont réussi à revenir de très loin et ont arraché la victoire grâce à un doublé d’Orban, servi par Fofana, qui revient de très loin (4-3, 72e). Le tout devant un public en feu. De quoi lancer la saison de l’OL ? Il faudra le confirmer lors d’un Olympico de taille contre Marseille. De son côté, Strasbourg devra se relancer contre Angers.