Ligue des Champions : le Sparta Prague gifle le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk tient tête à Bologne

Suite de cette première journée de Ligue des Champions avec deux rencontres qui se tenaient en début de soirée. Direction Prague dans un premier temps où le Sparta recevait une équipe de Salzbourg, invité régulier désormais de cette compétition. Présent pour la 6e fois de suite en C1, le club autrichien semblait avoir une longueur d’avance sur le papier. C’est pourtant l’inexpérience pragoise, sans doute poussée par un public survolté, qui a pris le meilleur départ. Première action, et premier but signé Kairinen opportuniste sur ce ballon mal repoussé par Blaswich suite à cette frappe d’Haraslin (1-0, 2e). Ce dernier était même tout proche du break sur l’opportunité suivante (3e). Le RB Salzbourg ne s’imaginait sans doute pas pareil départ.

Sonnés, les hommes de Pepijn Lijnders se mettaient la tête à l’endroit et prenaient le contrôle du jeu, sans pour autant se montrer dangereux. Yeo a bien pensé égaliser (17e), but finalement annulé par la VAR, c’est le Sparta, en contre, qui tardait à prendre le large. Olatunji (14e) puis Haraslin (23e) manquaient le break avant que le premier cité, bien oublié par la défense, parvienne à ses fins d’une frappe croisée (2-0, 42e). Les Autrichiens vivaient un calvaire, et malgré ce premier tir cadré à la 50e, ils se sabordaient une nouvelle fois. Olatunji chipait le ballon dans les pieds de Piatkowski et servait Laci lequel éliminait deux défenseurs et le gardien d’un crochet pour marquer dans le but vide (3-0, 58e). Pour son premier match de C1 en 19 ans, le Sparta l’emporte 3-0.

Bologne fête son retour en C1 par un nul

Dans l’autre match de 18h45, il fallait se rendre à Bologne pour le premier match du club italien en Ligue des Champions depuis 59 ans. C’est au Shaktar Donetsk que revenait cet honneur, forcément bien expérimenté sur la scène européenne face à un adversaire dans le très dur en ce début de saison (17e de Serie A). Ce mauvais début de championnat s’est confirmé dans ces premières minutes mais heureusement pour les Rossublu, Skorupski stoppait le pénalty de Sudakov (4e). Les locaux ont eu chaud et reprenaient du poil de la bête après cette entame franchement poussive. Bondar sauvait même les siens sur ce bon centre de Fabbian à destination de Castro (16e).

Il en fallait encore plus et juste avant la pause, l’attaquant argentin frôlait l’ouverture du score. Riznyk intervenait sur ce tir croisé du gauche (45e+7). Le portier avait les gants chauds durant ce match. Sitôt après le retour des vestiaires, il captait la reprise du gauche de Fabbian sur cette course de Lykogiannis (47e). Le jeune milieu de terrain retentait sa chance après cette déviation de Moro mais une nouvelle fois Riznyk s’interposait, repoussant à bout portant la tentative (52e). Les Ukrainiens faiblissaient au fur et à mesure de la rencontre, et perdaient même Konoplya (41e) et Sudakov (78e) sur blessures. Les ouailles de Marino Pusic n’ont plus montré grand-chose après la demi-heure de jeu et se satisferont sans doute de ce 0-0 dans la città rossa.

Le classement de la Ligue des Champions

Les résultats ds matchs de 18h45 :

Sparta Prague 3 - 0 RB Salzbourg : Kairinen (2e), Olatunji (42e), Laci (58e)

Bologne 0 - 0 Shakhtar Donetsk