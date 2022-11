Brésil : Roberto Firmino réagit à sa non-convocation pour la Coupe du monde

C'est assurément une grosse désillusion pour Roberto Firmino (31 ans), l'attaquant des Reds de Liverpool. Il ne participera pas à la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil (20 novembre-18 décembre) car le sélectionneur de la Seleçao, Tite, ne l'a pas convoqué lors de l'annonce de la liste. Une non-présence pouvant apparaître comme une surprise pour certains. Auteur d'un bon début de saison avec Liverpool (8 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues) et "bon" perdant, l'international auriverde aux 55 sélections a tenu à adresser un mot pour sa communauté sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

« De passage pour dire merci pour tous les beaux messages. La Coupe du monde est un rêve pour tous les joueurs et avec moi ce n'est pas différent. Hier (mardi), les choses ne se sont pas passées comme j'avais imaginé ou rêvé pour ma vie, mais je peux regarder en arrière et avoir un cœur reconnaissant envers Dieu, qu'il m'ait déjà permis de vivre ce rêve ainsi que tant d'autres. Toi, Seigneur, tu garderas en parfaite paix celui dont le but est ferme, parce qu'il a confiance en toi. (Esaïe 26:3) Je profite de cette occasion pour présenter mon respect et féliciter tous les convoqués. C'était, est et sera toujours un honneur de défendre mon pays surtout avec le don que le Seigneur m'a donné. Je reste ici confiant que Dieu a le meilleur pour moi. »