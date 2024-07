Le Real Madrid se prend déjà la tête pour Kylian Mbappé

C’est probablement la curiosité de la future saison de football 2024-2025. Après des années de rumeurs, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid et a donc quitté le PSG. Mais après sa présentation en grande pompe de ces derniers jours, il faut désormais se concentrer sur le terrain aussi bien pour le joueur que pour la formation madrilène. Surtout que les dernières prestations de l’attaquant des Bleus inquiètent. Depuis plusieurs mois maintenant, il semble bien en dessous de ses standards aussi bien sur le plan physique que technique. Et le dernier Euro l’a parfaitement illustré avec un impact inexistant et des prestations décevantes. Sa fracture du nez face à l’Autriche n’a rien arrangé non plus.

Tout ça avait donc de quoi inquiéter, notamment dans un club comme le Real Madrid qui a rapidement pensé à comment remettre sur de bons rails l’international français (84 sélections, 48 buts) avant le début de saison. Et c’est un véritable casse-tête au sein de la direction qui réfléchit à toutes les options. Selon les informations de Relevo, les Merengues ont été très clairs avec le joueur : l’objectif principal est de le relancer physiquement puisqu’il semble loin des prérequis du haut niveau. Ses soucis au dos et au nez le gênent clairement.

Des vacances, mais une préparation physique à revoir

Le club a donc pris la décision de ne pas le faire participer à la tournée de pré-saison qui aura lieu aux États-Unis. Il sera l’un des derniers à participer à la préparation estivale du Real Madrid et s’entraînera surtout à Valdebebas avec ses autres coéquipiers Carvajal, Valverde, Bellingham, Camavinga, Ferland Mendy et Tchouameni. Le message a été clair : les vacances d’abord. Mais au sein du club, on est aussi divisé sur l’autorisation (ou non) de le laisser aller aux États-Unis s’il en fait la demande pour peaufiner sa préparation physique. D’après les indiscrétions du Parisien sur ce sujet, Kylian Mbappé a, de toute façon, prévu de tout couper avec le football pendant deux semaines.

Il souhaite se ressourcer pleinement après une longue saison éprouvante sur le plan physique et mental. KM7 ne sera probablement pas l’un des derniers porteurs de la flamme olympique à Paris comme la rumeur le laissait entendre. Et d’ailleurs, il ne se fera pas opérer du nez non plus puisque le staff madrilène a estimé que ce n’était pas nécessaire. De quoi bien se reposer donc même si le Real Madrid a déjà donné ses instructions au joueur avec un programme strict à respecter une semaine avant la reprise officielle de l’entraînement. Car l’objectif reste la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta le 16 août. Mais Carlo Ancelotti ne sait toujours pas s’il devra compter sur lui, une semaine seulement après son premier entraînement collectif. À voir…