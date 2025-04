OL : la bandrole assassine déployée par des supporters au centre d’entraînement

Dans le football, tout peut aller très vite, et l’Olympique lyonnais l’a constaté ces deniers jours, dans le mauvais sens. Sur une bonne série en Ligue 1, avec cinq victoires sur leur six derniers matchs, et un match nul encouragent contre Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa, les Rhodaniens ont perdu gros. Ils se sont d’abord inclinés à Old Trafford au terme d’un scénario fou (4-5), et n’ont pas su rebondir lors du derby contre Saint-Étienne dimanche dernier en championnat, voyant les Verts s’imposer (1-2). Du côté des supporters, l’heure semble être à la colère et à l’inquiétude en cette fin de saison.

La suite après cette publicité

Alors que l’OL recevra le Stade Rennais ce samedi à l’occasion de la 31e journée, un groupe de fans des pensionnaires du Groupama Stadium a décidé de se faire entendre ce jeudi matin. Aux abords du centre d’entraînement des joueurs de Paulo Fonseca, pouvait apercevoir une banderole sur laquelle était inscrite : « de la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium. » Nul ne sait si Lyon parviendra à accrocher la Ligue des Champions, mais un scénario contraire pourrait mettre le feu chez les Gones.