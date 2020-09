Zinédine Zidane dresse un portrait élogieux de Toni Kroos

Depuis son arrivée en terre madrilène il y a maintenant six ans, Toni Kroos ne cesse de faire le bonheur de son club et de ses supporters. De nature discrète sur le terrain, l’international allemand âgé de 30 ans n’en reste pas moins un milieu de terrain apprécié de tous. Pour en savoir un peu plus sur l’ancien Bavarois, la chaîne franco-allemande Arte a réalisé un documentaire consacré au champion du monde 2014. Dans ce dernier, Zinédine Zidane a tenu à dresser un portrait pour le moins flatteur à l’encontre de son joueur.« Son point le plus fort, c’est la sérénité qu’il dégage sur le terrain. Plus on dégage de sérénité, plus l’adversaire est en difficulté», souligne l'entraîneur madrilène.

«Quand on regarde son jeu, on sent qu’il y a beaucoup de tranquillité. Pour une équipe, c’est primordial. Ce que je retiens de Toni, c’est que dans les grands matchs, comme des finales, il est très important. Techniquement, il est parfait. C’est ce qui se fait de mieux à son poste. Il ne perd pas beaucoup de ballons alors qu’il prend des risques. Même quand il joue long, il n’y a pas des déchets. » Un discours qui ne devrait pas manquer de donner le sourire au principal intéressé.