AS Roma : Angeliño prêté avec OA

Angeliño est nouveau joueur de la Roma. Le latéral gauche de Leipzig - qui était prêté à Galatasaray en première partie de saison - débarque du côté de la Louve dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

La suite après cette publicité

« Quand j’ai entendu le mot Roma, je n’ai pas eu la moindre hésitation. Et aujourd’hui, je suis fier de rejoindre un grand club, avec une histoire incroyable derrière lui et une équipe pleine de champions : j’ai hâte de rencontrer l’entraîneur et mes nouveaux coéquipiers et de me mettre à leur disposition », a expliqué le joueur.