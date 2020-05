PSG : Thomas Meunier partage une fois de plus son envie de prolonger

Sauf retournement de situation, Thomas Meunier quittera le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Son contrat le liant au club de la capitale expire le 30 juin. Mais le latéral droit pisté par Tottenham a toujours la volonté de prolonger avec le PSG. Il l'a rapporté une fois de plus ce mardi, dans l'émission La Maison Lumni sur France 2. « Mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute. »

Arrivé à Paris il y a quatre ans, l'international belge a pu disputer plus de 160 matches toutes compétitions confondues sous le maillot rouge et bleu. Il savoure sa chance d'évoluer au PSG et de côtoyer des stars du ballon rond. « Si un jour, on m'avait dit que j'allais jouer avec des joueurs qui peuvent être Ballon d'or, je ne l'aurais probablement jamais cru. Quand je vois Cavani, Thiago Silva, Draxler et d'autres, c'est juste exceptionnel », a-t-il ajouté.