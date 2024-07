Iliman Ndiaye quitte l’OM pour Everton

Le mercato de l’Olympique de Marseille est lancé. Alors que Roberto De Zerbi vient tout juste de poser ses valises sur la Canebière, l’OM a officialisé sa première recrue estivale en la personne d’Ismaël Koné. Désormais ex-milieu de terrain de Watford, la pépite canadienne s’est engagée avec le dernier 8e de Ligue 1, ce mercredi. En attendant l’arrivée de Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois, le club phocéen vise également à dégraisser son effectif. En ce sens, l’OM s’est d’ores et déjà séparé de Vitinha. Recrue la plus chère de l’histoire des Olympiens, l’attaquant portugais a pris la direction du Genoa, club où il était prêté depuis janvier dernier, contre un chèque avoisinant les 20 millions d’euros, bonus compris. À présent, c’est au tour d’Iliman Ndiaye d’emboîter le pas à l’ancien joueur de Braga.

Déjà courtisé par Everton l’été dernier, l’attaquant de 24 ans avait finalement donné sa préférence à l’Olympique de Marseille plutôt qu’au club de la Mersey. Toutefois, le natif de Rouen a fait l’objet d’un regain d’intérêt des Toffees ce mois-ci, ces derniers allant même jusqu’à formuler une première offre pour lui dont le montant n’a pas filtré. Si la première offensive des Anglais a été jugée insuffisante aux yeux des dirigeants phocéens, la seconde tentative a été la bonne pour la formation anglaise. En discussions très avancées, les deux clubs ont finalisé les derniers détails de son transfert outre-Manche.

Et comme nous l’avons révélé en exclusivité en début de semaine, l’international sénégalais quitte l’OM contre un chèque de 18,5 millions d’euros, avec 2 millions d’euros de bonus. Une sacrée revente pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui avait déboursé à l’origine 20 millions d’euros pour le débaucher à Sheffield, l’été dernier. À ce titre, Everton a confirmé son arrivée via un communiqué :« Nous avons recruté l’attaquant polyvalent Iliman Ndiaye de l’Olympique de Marseille pour un montant non divulgué sur un contrat de cinq ans. Bienvenue à Everton, @iliman_ndiaye ! ».

Grand artisan de la remontée de Sheffield Utd en Premier League lors de l’édition 2022-2023, Iliman Ndiaye nourrissait de grands espoirs lors de son arrivée à Marseille. Accueilli en grande pompe par les supporters phocéens, l’attaquant de 24 ans, qui n’a jamais caché son rêve de porter les couleurs de son club de cœur, n’a pas été en réussite cette saison. Malgré une deuxième partie d’exercice encourageante et un temps de jeu conséquent, le natif de Rouen n’a trouvé le chemin des filets qu’à 4 reprises (son dernier but en Ligue 1 remontant au 2 mars dernier) pour 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Moins d’un an après son départ, Iliman Ndiaye retrouve donc l’Angleterre et aura l’opportunité de se relancer avec Everton.