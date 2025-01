OL : Pierre Sage évoque les retrouvailles avec Anthony Lopes

Dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’apprête à défier le FC Nantes. Une rencontre importante pour les Rhodaniens et Pierre Sage, qui jouera de son côté une partie de son avenir sur le banc lyonnais. Avant ce rendez-vous, le technicien des Gones a également évoqué les retrouvailles avec Anthony Lopes, désormais sous les couleurs nantaises.

«Je suis tourné vers le match de Nantes, j’ai une mission à accomplir, je vais me concentrer dessus, je laisse tout ça de côté. On a déjà rencontré d’autres joueurs qui avaient joué au club, ça va aussi être très difficile pour lui, il y aura un petit round d’observation et après le match va prendre son cours», a ainsi lancé Sage au micro de DAZN.