Slavia Prague-OGC Nice : les compos probables

Après deux journées d'Europa League, le groupe C est plus ouvert que jamais. En effet, les quatre équipes sont à égalité, avec une victoire chacune. Il sera donc important pour l'OGC Nice de prendre un maximum de points, ce jeudi contre le Slavia Prague (la rencontre est à suivre en direct, sur notre live commenté). Même après la déroute du premier match (6-2) contre le Bayer Leverkusen, rien n'est encore perdu pour les Aiglons. Ces derniers évolueront en 3-4-3, avec Benitez dans les cages. Devant lui, Patrick Vieira devrait choisir d'installer un trio composé de Pelmard, Daniliuc et Bambu. Atal et Kamara occuperont les couloirs, tandis que Lees-Melou et Schneiderlin seront chargés du milieu de terrain.

Dolberg évoluera en pointe, et il pourrait être accompagné de Gouiri et Boudaoui sur les côtés. Le Slavia est fortement diminué à cause du coronavirus, et devrait aligner une équipe remaniée, ce jeudi. Kolar gardera les buts, avec une charnière Zima-Hovorka pour le protéger. Sur les côtés, Masopust et Dorley devraient être choisis. Les deux places devant la défense tchèque seront certainement occupées par Stanciu et Traoré. Plus haut sur le terrain, Holes, Sevcik et Olayinka seront chargés de l'animation offensive, tandis que Tecl devrait être aligné seul en pointe.