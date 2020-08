Neymar vise toujours le Ballon d'Or

Cette saison, le Ballon d'Or ne sera pas remis. France Football en a décidé ainsi, au grand regret des fans de foot. Une belle occasion manquée pour Neymar ou Lewandowski, deux joueurs qui auraient pu prétendre à la célèbre distinction à la fin de l'année puisqu'ils ont tous les deux cumulé les titres et emmené leur équipe en finale de Ligue des Champions (à suivre ce soir sur Foot Mercato). Pas de quoi nourrir pour autant des regrets pour le Brésilien, comme il l'affirme dans un entretien accordé à tabloid anglais Daily Star.

«Messi et Ronaldo ont bien sûr dominé au cours des 10 dernières années. Ils ne sont pas de cette planète. Ce serait un honneur de le gagner. Mais cela vient après ce que vous avez accompli sur le terrain, et comment vous avez aidé votre club à gagner. C'est donc ce sur quoi je me concentre. » Neymar devra attendre au moins un an avant de succéder pourquoi pas à son ancien coéquipier au Barça, Leo Messi, dernier lauréat du trophée.