Le FC Barcelone pose un sacré ultimatum à Ousmane Dembélé, Sergio Ramos chamboule totalement ses plans pour le mercato

La suite après cette publicité

Ramos veut enfin prolonger avec le Real

Dans la péninsule ibérique, du côté de Madrid, on évoque l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid ! En fin de contrat à la fin du mois, le capitaine merengue n'a toujours pas prolongé, mais comme l'annonce AS dans son édition du jour, on pourrait assister à un véritable «retournement de situation» dans ce dossier. En effet, «le défenseur de 35 ans attend beaucoup de la dernière réunion qu'il doit avoir avec Florentino Pérez», le président du club. «La situation a changé et maintenant il accepterait une année de contrat en plus, avec une réduction annuelle de 10%», annonce le quotidien madrilène. «C'est la dernière tentative de débloquer une prolongation qui est au point mort» depuis de longs mois déjà, insiste encore le journal. Si les deux parties semblent enfin se rapprocher, il ne reste plus qu'à trouver un accord. Réponse dans les prochains jours !

Dembélé crispe le Barça

Toujours en Espagne où l'actualité mercato est dense ce matin et à Barcelone, elle concerne un Français : Ousmane Dembélé ! L'attaquant de l'équipe de France fait la Une du quotidien catalan Sport qui annonce carrément «un ultimatum pour Dembélé» ! «Le Barça rencontrera la semaine prochaine son agent pour forcer sa prolongation, ce à quoi le joueur fait la sourde oreille pour le moment. Le club ne veut pas se retrouver à la fin du mois d'août sans accord et pourrait prendre la décision de le vendre si la situation n'évolue pas», indique le journal. De son côté, L'Esportiu va même plus loin avec ce titre sans équivoque : «La prolongation ou la porte» pour Dembélé ! «Le Barça va proposer à Dembélé un nouveau contrat adapté au contexte économique du club, mais s'il ne l'accepte pas, il négociera son transfert pour 50 M€», annonce le quotidien catalan. En tous cas, si Dembélé ne prolonge pas, le Barça a déjà ciblé son remplaçant. Et l'alternative se nommerait Raheem Sterling annonce Mundo Deportivo ! «L'Anglais, qui n'est plus un titulaire indiscutable à City envisage de changer d'air cet été, et le club blaugrana apparaît comme une option intéressante», juge le média. Le journal rapporte aussi que la situation de Dembélé intéresse à l'étranger où «le PSG et son directeur sportif Leonardo seraient à l'affût pour le récupérer libre en 2022.» Bref, on pourrait assister à un véritable chambardement en Catalogne !

Donnarumma d'accord avec le PSG, la Juve veut renforcer son attaque

On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato est bien présent. Forcément, ce qui fait l'actualité ce matin c'est le transfert de Gianluigi Donnarumma au PSG ! Libre de tout contrat avec l'AC Milan, le gardien de 22 ans va s'engager avec le club de la capitale et comme l'annonce le Corriere dello Sport dans son édition du jour : «le joueur et le club français sont tombés d'accord» ! Un accord qui concerne Maurizio Sarri avec la Lazio, l'ancien coach de la Juve va rebondir à Rome car il a accepté l'offre des Laziales. De son côté, La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus va «lancer un double assaut sur sur Locatelli & Gabriel Jesus». Les Bianconeri sont prêts à mettre 25 M€ sur le joueur de Sassuolo et tenter un prêt avec le Brésilien de City. Bref, après une saison ratée, la Vieille Dame veut frapper fort cet été.