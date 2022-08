Nottingham Forest casse sa tirelire pour Morgan Gibbs-White

Nottingham Forest officialise sa 16e recrue du mercato. Cette fois, le promu anglais fait encore plus fort en sortant un chèque de 52 M€ (bonus compris) pour s'offrir les services de Morgan Gibbs-White (22 ans) en provenance de Wolverhampton.

Le milieu de terrain, qui avait été prêté à Sheffield United la saison dernière, a signé un contrat de 5 ans et portera le numéro 10. Avec ce nouveau transfert, les Reds ont déboursé un peu plus de 170 M€ cet été afin de renforcer leur effectif et viser le maintien en Premier League.